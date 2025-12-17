“A scuola di sicurezza”: una mattinata di formazione per gli studenti del Falcone

Loano. Le classi 4A Costruzioni, Ambiente e Territorio e 4B Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali dell’Istituto Falcone di Loano il 9 dicembre hanno partecipato a un incontro dedicato alla cultura della sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto provinciale “A scuola di sicurezza”, che coinvolge INAIL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, Comune di Savona, Unione Industriali, Provincia di Savona e le principali parti sociali.

Un vero e proprio tavolo di confronto che ha permesso ai ragazzi di dialogare direttamente con gli enti che quotidianamente tutelano i lavoratori e vigilano sul rispetto delle norme.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi di grande attualità: la sicurezza nei luoghi di lavoro, le regole del lavoro subordinato, i rischi e le responsabilità e l’importanza della prevenzione, in linea con gli obiettivi formativi del progetto sul territorio savonese.

Un momento prezioso che ha contribuito a costruire un ponte tra teoria e realtà, tra quanto si apprende sui banchi di scuola e ciò che le istituzioni vivono ogni giorno nel loro operato.

L’Istituto Falcone “ringrazia tutti gli enti presenti per la disponibilità e l’impegno nel contribuire a formare cittadini e futuri professionisti consapevoli, capaci di riconoscere il valore della sicurezza come principio irrinunciabile e come fondamento del lavoro di domani”.