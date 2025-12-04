A Savona un incontro su “Una Chiesa in ascolto delle persone LGBT”

Savona. Il ciclo formativo “Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo”, promosso dall’ambito pastorale Formazione e Annuncio della Diocesi di Savona-Noli, proseguirà venerdì 12 dicembre nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5. con un incontro su “La preziosità degli affetti: una Chiesa in ascolto delle persone LGBT”.

Il primo relatore sarà padre Pino Piva. Il gesuita bolognese si occupa dell’accompagnamento, della formazione e della spiritualità “dalle frontiere”.

Da anni segue lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e le loro famiglie offrendo loro percorsi di ascolto, discernimento e preghiera. Dopo di lui interverranno alcuni operatori del Servizio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Chiavari.

L’ingresso sarà libero. Dalle ore 19 alle 20:30 è previsto un buffet su prenotazione via e-mail all’indirizzo ambitoformazione@diocesisavona.it entro il 10 dicembre. A seguire e fino alle 22:30 si terrà l’incontro con i relatori.

Il successivo appuntamento sarà il 13 febbraio con il pedagogista bergamasco Ivo Lizzola sul tema “Di generazione in generazione: incontrarsi sulla soglia”.