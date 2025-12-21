Savona. Questa mattina Piazza Sisto, nel cuore di Savona, ha fatto da cornice alla consueta celebrazione del Confuoco (Confögu), uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina.

Alla tradizionale accensione del ceppo d’alloro erano presenti il sindaco Marco Russo e il presidente dell’associazione A Campanassa, Giampiero Storti. Dopo un breve momento di esitazione iniziale, la fiamma ha preso vigore, innalzandosi con decisione verso il cielo: un segnale di buon auspicio per l’anno che verrà.

Un momento carico di significato, che ha sancito simbolicamente il passaggio del Vaso del Cunfögu, protagonista dell’edizione di quest’anno.

Il vaso è stato dedicato ai padri fondatori di A Campanassa, con un richiamo particolare alla data del 14 maggio 1924, giorno in cui l’associazione venne ufficialmente costituita. Nel corso della cerimonia, l’araldo ha scandito con partecipazione i nomi di coloro che diedero origine a questa realtà, ricordandone il ruolo fondamentale nella tutela e nella trasmissione delle tradizioni savonesi.

Come da consuetudine, diversi cittadini hanno assistito all’evento, confermando il forte legame della città con le sue tradizioni.