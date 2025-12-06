Savona. In centinaia in Duomo per l’ultimo commosso saluto a Pervinca Tiranini, scomparsa improvvisamente a 66 anni. Dall’oratorio del Cristo risorto è partito – intorno alle 10.30 – il corteo per arrivare in Cattedrale. Presenti alla funzione centinaia di cittadini, tra parenti, amici, ma anche i rappresentanti delle istituzioni savonesi, molti dei quali sono intervenuti nei giorni scorsi per ricordare l’imprenditrice.

La funzione è iniziata sulle note di “His eye is on the sparrow“. “Pervinca amava la vita – ha detto don Angelo Magnano durante l’omelia -, con la capacità di sognare in grande, di essere generosa e di osare. Nell’osare si rischia, ma se non si rischia non è vita. Solo quando si osa si costruisce. Per lei la fede è stata un sostegno. Una vita capace di gioia, di speranza. Oggi preghiamo per lei e con lei se crediamo che ora è in ottime mani”.

L’impenditrice savonese è deceduta improvvisamente a causa di un malore durante un’immersione alle Galapagos. Era titolare dagli anni ’80 del Mare Hotel e del ristorante A’ Spurcacciuna. Dopo la morte del fratello nel 2022, a causa di un incidente in kite surf, ha continuato a portare avanti l’attività di famiglia (fondata dalla nonna Paola) insieme ai figli Alessandro e Valentina e al nipote Alberto.

Il figlio Alessandro ha ricordato la mamma con queste parole: “Mamma porti allegri ovunque vai, sempre in movimento. E quando ti chiedono come stai rispondi ‘toda joia toda beleza‘. In questi giorni ho visto quanta gente ti vuole bene. Sapevo che eri entrata nel cuore delle persone. Sei una mamma speciale, una nonna, una zia, una suocera. Eri un punto di riferimento per la nostra famiglia. Ora che sei con i nonni e lo zio so che ci darete forza e ci aiuterete. Grazie mamma per tutto quello che sei e continui a essere per noi. Ti voglio bene“. È seguito un lungo applauso.

Per ricordarla, nei giorni scorsi la famiglia ha invitato ad effettuare una donazione a un’associazione di beneficenza che Pervinca Tiranini sosteneva da tempo: “La sua passione l’ha condotta in Mozambino dove il suo spirito di esploratrice l’ha portata a visitare una piccola comunità che sfocia sull’Oceano Indiano. Qua stava per nascere una grande sfida, che oggi si è trasformata in un ambizioso progettoCi credeva, voleva essere parte di questo cambiamento e noi desideriamo far si che qualcosa di lei continui a vivere in questo luogo remoto. Un progetto per la salvaguardia dell’oceano e dello sviluppo comunitario per i bambini del villaggio di Murronga: costruiamo insieme un pozzo anche per Pervinca“.

La messa si è conclusa con la musica di Precious Lord “Take my hand”. Le offerte raccolte durante la messa saranno destinate a opere di carità per volere dei parenti.