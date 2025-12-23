A Savona il “brindisi di Natale” di Fratelli d’Italia: “Pronti a giocare un ruolo da protagonisti per il futuro della città”

Savona. Ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e simpatizzanti e “ha mescolato il calore delle festività alla concretezza della strategia politica” il brindisi di Natale promosso dal circolo di Savona di Fratelli d’Italia presso The Bar in via Brigoni.

All’incontro erano presenti i vertici regionali al completo: il coordinatore ligure Matteo Rosso, accompagnato dall’assessore regionale Simona Ferro, ha voluto condividere questo momento conviviale con la base, sottolineando “il legame sempre più stretto tra l’azione di governo in Regione e le istanze dei territori locali”.

Se il clima era di festa, le parole dei protagonisti hanno subito tracciato la rotta per i prossimi mesi. Il focus, neanche troppo velato, è già proiettato alle sfide amministrative che attendono la città: “Quella di oggi non è stata solo un’occasione per scambiarsi gli auguri – ha precisato Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione – ma un momento fondamentale per delineare la nostra linea politica futura. Savona è una priorità e stiamo già lavorando con determinazione in previsione delle prossime elezioni comunali”.

L’incontro di via Brigoni ha confermato “la vitalità del coordinamento cittadino capitanato da Matteo Debenedetti, coadiuvato dal direttivo composto da Gianfranco Crocco, Massimo Arecco, Simona Carrera, Camilla Bova, Giuseppe Giordanella e Vittorio Savona, capace di trasformare un momento di festa in un’opportunità di confronto”.

“Tra un augurio e l’altro, il messaggio uscito dal The Bar è chiaro: Fratelli d’Italia è pronta a giocare un ruolo da protagonista nella partita per il futuro della città, puntando su una coalizione solida e su obiettivi programmatici ben definiti.