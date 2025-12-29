A Pietra Ligure la “Camminata dei Tre Colli”: 164 partecipanti all’evento di chiusura dell’anno podistico

Il centro storico di Pietra Ligure e la frazione di Ranzi sono stati animati dall’entusiasmo dei 164 partecipanti che hanno preso parte all’edizione 2025 della “Camminata dei Tre Colli”, gara non competitiva che per tradizione chiude l’anno podistico in Liguria, organizzata dall’a.s.d. Runners Loano e patrocinata e sostenuta dal Comune di Pietra Ligure.

“Una giornata baciata dal sole che ha permesso a sportivi e camminatori di godersi la bellezza dei nostri caruggi e dei sentieri tra gli ulivi e il verde del nostro entroterra. Grazie all’a.s.d. Runners Loano e al suo presidente per la sempre ottima organizzazione di questa bella manifestazione sportiva che, giunta alla sua 46ª edizione, continua a valorizzare il nostro splendido territorio. Vedere una partecipazione così sentita è la conferma di quanto lo sport sia un volano fondamentale per la nostra comunità, hanno commentato il sindaco Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato allo sport Michela Vignone.

“Grazie ai molti volontari che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione sempre ricordata con piacere da tutti, sia sportivi agonisti che semplici camminatori” ha commentato il Presidente dell’a.s.d. Giacomo Bollorino.

“Un ringraziamento doveroso all’Amministrazione Comunale di Pietra Ligure, al Bar Cafetoso, alla caffetteria La Pietra di piazza Vecchia per l’accoglienza nei loro dehors, alla Pubblica Assistenza Pietra Soccorso per la parte sanitaria, all’Associazione Nazionale Carabinieri ed alla Polizia Locale per l’assistenza. Tutto questo ha fatto sì che la manifestazione avvenisse in piena sicurezza, rendendo inoltre gradevole la partecipazione tutti gli appassionati locali e turisti”.

“Con nostra soddisfazione diamo quindi appuntamento al prossimo anno nella speranza di migliorarci ulteriormente” conclude il presidente dell’Asd.