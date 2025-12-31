Pietra Ligure. Questa mattina un tiepido sole e una temperature di 10 gradi hanno accolto i 261 partecipanti alla 30^ edizione della “Urtima Ciumba del 2025”, il tradizionale cimento invernale di Pietra Ligure.

Lo storico evento che saluta l’anno vecchio e dà il benvenuto all’anno nuovo è stato organizzato dai Bagni Giardino con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e quest’anno era ancora più speciale: l’edizione di quest’anno, infatti, è coincisa con il primo memorial dedicato a Fausto Pozzi, volto storico del turismo balneare cittadino e co-titolare, insieme al fratello Marco, dei Bagni Giardino. Un evento per ricordarlo come avrebbe voluto, con un tuffo, un sorriso e tanta energia.

Dopo il consueto tuffo in mare, alcuni partecipanti sono stati premiati. La coppa per i nuotatori più maturi è andata ad Augusta Pase e Andrea Penna, entrambi di 86 anni. Premiati anche Oceano Boscolo di 3 anni e Desireè Pietromiro di 6 anni, cioè i partecipanti più giovani. A Carletto Arcuri, che ha partecipato a ben 25 edizioni del cimento pietrese, è stato consegnato il premio per il primo Memorial Fausto Pozzi.

“Grazie ai Bagni Giardino e a tutta la famiglia Pozzi, all’Asd RunRivieraRun, ai Masci, all’Associazione Nazionale Carabinieri di Pietra Ligure, a Pietra Soccorso, all’Asd Il Corpo, all’associazione ‘Facciamo Centro’, alla Trattoria dei Caruggi, Pietraarchitettura e a tutti quelli che hanno dato una mano. Ciao Fausto. E appuntamento al 31 dicembre 2026! Stessa spiaggia e stesso mare”, il commento del sindaco Luigi De Vincenzi.