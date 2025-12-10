A Pietra “C’è qualcosa di più grande”: incontro con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova

Pietra Ligure. Nella corsa ai regali di Natale spunta un evento che stimola alla riflessione, quella più naturale e autentica.

Venerdì 12 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora del Soccorso (in via Soccorso, 27) ospiterà una speciale serata di meditazione natalizia, guidata da un ospite d’eccezione: don Marco Pozza che parlerà di “C’è qualcosa di più grande”.

Noto scrittore, autore televisivo e volto familiare al grande pubblico, don Marco è soprattutto il cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Ed è proprio da questa “parrocchia” insolita che trae la sua forza e la sua profonda prospettiva sul mistero del Natale. Il carcere di Padova, con i suoi 850 detenuti, è l’epicentro della missione di don Marco.

Un sacerdote fuori dal comune perché presta il suo servizio spirituale non in una chiesa fatta di altare e panche, ma di porte blindate, chiavistelli e sbarre, dove la speranza convive con l’isolamento. In questo luogo in cui il confine tra errore e redenzione è così sottile, don Marco ha saputo creare spazi di umanità dentro e fuori dal carcere.

Il titolo dell’incontro, “C’è qualcosa di più grande”, inviterà il pubblico a sollevare lo sguardo oltre le nostre piccole e grandi preoccupazioni e ad abbracciare il vero messaggio della natività. Attraverso le sue parole, don Marco Pozza offrirà una meditazione che non teme di affrontare le ombre o le incertezze di guerra nel Mondo ma attraverso l’esperienza intensa e cruda del carcere illumina il significato profondo della solidarietà, del perdono della rinascita e della speranza che il Natale rappresenta.

La serata promossa dalla parrocchia di Nostra Signora del Soccorso patrocinata dal Comune “è un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano prepararsi al Natale non solo con i regali e le cene, ma con un rinnovato spirito di riflessione, guidati da un pastore che ha fatto dell’accoglienza, anche in luoghi estremi, la sua vocazione”.

Don Marco Pozza è autore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento culturale e religioso: Padre Nostro (Tv2000, 2017), Ave Maria (Tv2000, 2018), Io credo (Tv2000, 2020), Dei vizi e delle virtù (Discovery Channel, 2021) che hanno avuto la partecipazione fissa di Papa Francesco e dai quali sono nati altrettanti bestseller (usciti con Rizzoli) tradotti in tutto il mondo. Nell’autunno 2022 scrive e conduce Il Discorso della montagna (Canale5, 2022). Appassionato di sport e giornalismo, nel tempo libero che gli rimane ha già iniziato ad abbozzare la sua prima enciclica, qualora gli toccasse la dura avventura d’essere eletto Papa. L’incipit è già stato scritto: «Ho odiato ogni minuto di allenamento ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivi il resto della vita da campione» (M.C.Clay).

Non è il miglior uomo del mondo: non pretende nemmeno di diventarlo, tra l’altro. Gli basta, al tramonto di ogni giorno, avere fatto di tutto per essere il migliore uomo possibile.