A Ortovero il nuovo ambulatorio di prossimità: sarà coordinato dal Distretto Albenganese di Asl2

Ortovero. Prosegue l’attività di arricchimento ed ampliamento dei servizi sanitari di Asl2 a disposizione per i cittadini sul territorio.

È stato inaugurato oggi l’Ambulatorio Infermieristico di Prossimità di Ortovero, che va ad aggiungersi agli altri cinque già operativi nel Distretto Albenganese, nei comuni di Andora, Arnasco, Cisano sul Neva, Ceriale, Garlenda. Un ulteriore tassello nella costruzione di una rete di servizi territoriali pensata per avvicinare le cure ai luoghi di vita quotidiana dei cittadini.

Il sindaco Osvaldo Geddo, con la direttrice del Distretto socio-sanitario Dottoressa Iris Grassi, ha inaugurato l’ambulatorio in via Consaire 8, al piano terra, nel centro del paese, con un parcheggio pubblico di fronte alla struttura di sanità territoriale.

Hanno partecipato il consigliere regionale Rocco Invernizzi in rappresentanza dell’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, la sindaca di Vendone Sabrina Losno, i consiglieri comunali Maria Grazia Timo e Gabriele Gastaldi, oltre alla dottoressa Erica Cioccala, coordinatrice dei servizi ambulatoriali del Distretto sanitario, la dottoressa Alberigo, medico del Distretto, e la infermiera professionale Danila Guerra, che svolgerà il servizio il mercoledì dalle 8 alle 10,30.

Oltre ai cittadini ortoveresi hanno partecipato anche i rappresentanti delle diverse professioni mediche. Dopo l’introduzione del sindaco che ha ringraziato l’ASL 2 per l’importante servizio avviato ad Ortovero, la direttrice sanitaria Grassi ha illustrato l’organizzazione e lo svolgimento del servizio.

Il Comune renderà noti i recapiti telefonici diretti sui quali i cittadini potranno rivolgersi per comunicare le proprie esigenze e concordare un app to. L’ apertura negli orari 8-10,30 del mercoledì può essere fruita anche con accesso diretto, senza preavviso, ma e consigliata un precedente telefonata all’ infermiera.

“Una inaugurazione davvero importante per i servizi sanitari territoriali in Val Arroscia, che punta a potenziare la medicina del territorio, rendendo le cure e l’assistenza più accessibili ai cittadini” ha sottolineato il sindaco Osvaldo Geddo.

“Un nuovo hub sanitario dedicato ai servizi primari essenziali, riducendo la necessità per i residenti, specialmente i più anziani o coloro che hanno difficoltà negli spostamenti, di recarsi nei centri più grandi per le visite di base”.

“Per tutta la vallata abbiamo ora un presidio sanitario stabile e facilmente raggiungibile, capace di rispondere ai bisogni della popolazione” ha concluso il primo cittadino ortoverese.

L’ambulatorio, situato in via Consaire 4, nel centro storico di Ortovero, è gestito dal personale infermieristico del Distretto Albenganese e sarà operativo, in una prima fase, tutti i mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 10.30.

All’interno della struttura sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni infermieristiche: terapia iniettiva intramuscolare, medicazioni semplici, rilevazione dei principali parametri clinici (pressione arteriosa, emoglobina glicata, stick glicemico, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno), gestione del cateterismo vescicale, gestione delle stomie ed educazione terapeutica.

L’accesso all’ambulatorio avverrà in modo diretto, senza necessità di prescrizione medica, fatta eccezione per la terapia iniettiva, che richiede la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Ortovero e dal direttore del Distretto Albenganese di Asl2, dottoressa Maria Iris Grassi, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale e della presenza di servizi di prossimità a supporto della popolazione locale.

“Ringraziamo innanzitutto il Comune di Ortovero per la fattiva collaborazione e per aver messo a disposizione i locali di via Consaire, in una posizione centrale e facilmente accessibile – ha dichiarato la dottoressa Grassi – Come già avvenuto in altre realtà del nostro e di altri distretti, l’obiettivo è offrire un servizio realmente ‘vicino’ ai cittadini, in grado di fornire prestazioni terapeutiche e diagnostiche di base e di gestire problematiche di salute a bassa complessità, grazie all’intervento di personale infermieristico qualificato che opera in stretta sinergia con i medici di medicina generale e con la rete complessiva dei servizi aziendali”.