A Millesimo si riconferma il Baratto amministrativo: sconti ai volontari sui tributi comunali anche per il 2026

Millesimo. Volontari all’opera in cambio di sgravi fiscali su TARI e IMU, per il sindaco Francesco Garofano “un modello che unisce cura del bene comune e sostegno ai cittadini”.

Si è conclusa con un bilancio positivo la prima fase dell’iniziativa del “Baratto Amministrativo”, la pratica virtuosa di cittadinanza attiva promossa dall’Amministrazione Comunale di Millesimo. Il progetto, che ha visto protagonisti una decina di cittadini volontari nel periodo compreso tra luglio e novembre, si conferma uno strumento vincente per la cura del territorio e il rafforzamento del legame tra istituzioni e comunità.

I volontari coinvolti si sono dedicati a svariati lavori di pubblica utilità, specie nelle zone più periferiche, contribuendo in modo concreto alla manutenzione del verde, alla pulizia di aree pubbliche e al decoro generale del borgo. In cambio del loro impegno, i partecipanti hanno beneficiato di agevolazioni fiscali, ottenendo sconti diretti sulle scadenze di TARI e IMU.

“Siamo orgogliosi della risposta dei nostri concittadini. Il baratto amministrativo non è solo un modo per ottenere sgravi sulle tasse, ma è una vera e propria espressione di amore per il proprio paese. Vedere cittadini che dedicano il proprio tempo libero alla cura del bene comune è il segno di una comunità viva, coesa e responsabile”, commenta il sindaco.

L’iniziativa non è stata una semplice collaborazione spontanea, ma è stata gestita secondo gli standard di sicurezza e professionalità. Ogni volontario, prima di iniziare le attività, ha infatti seguito un corso di formazione specifico ed è stato regolarmente coperto da assicurazione a carico del Comune. L’Amministrazione ha inoltre fornito l’abbigliamento tecnico e i dispositivi di protezione adeguati per garantire che ogni intervento si svolgesse nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

“Non si è trattato di interventi improvvisati – prosegue Garofano – ma di un percorso strutturato. Abbiamo voluto che i volontari si sentissero parte integrante della macchina comunale, dotandoli di tutto il necessario per operare al meglio e in totale sicurezza. Questo successo ci spinge a confermare e, se possibile, potenziare questa iniziativa anche per il futuro.”

Conclude il primo cittadino: “Il progetto ha permesso al Comune di intervenire in modo puntuale in diverse zone del territorio, integrando il lavoro degli operai comunali e garantendo un livello di cura del borgo ancora più capillare. Al contempo, ha rappresentato un aiuto concreto per le famiglie, trasformando il dovere fiscale in un’opportunità di partecipazione sociale. Con il Baratto Amministrativo, Millesimo si conferma un Comune all’avanguardia nella gestione dei servizi e nel coinvolgimento diretto della cittadinanza, dimostrando che la collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per un territorio più bello e vivibile”.