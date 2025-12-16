Millesimo filosofia o la va o la spacca, Macchia: “Sistemi di gioco? Van bene tutti, giochiamo solo per la vittoria”

Il Millesimo non molla mai e colpisce ancora oltre il novantesimo. Al “San Rocco” finisce 2-1 per la capolista contro il Golfo Paradiso Pro Recco, con il gol decisivo di Piccardo al 93’ dopo il botta e risposta Ndiaye-Ferrante. Una vittoria pesante, la seconda consecutiva arrivata nei minuti finali.

Mister Fabio Macchia sorride, ma va oltre l’episodio: “Quando vinci all’ultimo c’è anche un pizzico di fortuna, ma non è solo quello. Ce la andiamo a conquistare con il coraggio”. Il tecnico sottolinea l’identità della squadra: “Attacchiamo sempre, giochiamo per vincere contro chiunque, in casa e fuori. Non vogliamo lasciare rimpianti”.

La partita non è stata semplice. Il Recco ha spinto e nel finale ha avuto una grande occasione: “Lì è stato grande Lazzaretti, altrimenti rischiavamo grosso”, ammette Macchia. Poi la scelta chiave: “Abbiamo finito con due punte, Villar e due esterni offensivi. Non sono scelte scontate”.

Capitolo rosa e giovani. Macchia difende il percorso del gruppo: “Nacci, Bovio, Cigliutti, Vittori: ragazzi cresciuti con noi. Fa sorridere sentire certi discorsi sulle spese”. E aggiunge: “Abbiamo giocatori importanti, ma in questa categoria ce ne sono ovunque. I miei non li cambierei con nessuno: sono guerrieri”.

Miglior difesa del campionato, nonostante adattamenti forzati: “Non è solo un discorso di reparto. Difendiamo tutti insieme”. Facello e Lazzaretti centrali? Nessun problema: “Mi piacciono i giocatori polivalenti. Cambiamo spesso sistemi e posizioni”.

Sul mercato una conferma: “Probabilmente arriverà un giocatore offensivo, siamo un po’ corti davanti”. E sui moduli, porte aperte: “Con noi può succedere di tutto. I sistemi contano fino a un certo punto, conta come li interpreti”.

Il Millesimo vola. Entusiasmo, orgoglio e fame: parole che spiegano una capolista che non smette di crederci, fino all’ultimo secondo.