A Finale Ligure focus sul turismo savonese: operatori a confronto, dati e nuove strategie

A Finale Ligure plenaria degli operatori del turismo savonese: dati, strategie e azioni.

Appuntamento venerdì 12 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 presso l’auditorium Don Franco Destefanis, nel complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo.

PROGRAMMA:

ORE 16.30 INTERVENTI INTRODUTTIVI – Maura Firpo vicesindaco e assessore al Turismo di Finale Ligure; Carlo Scrivano direttore dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona e responsabile Turismo di Confindustria Liguria.

ORE 16.50 INTERVENTI TEMATICI – “Numeri e dinamiche dei flussi turistici: dati incoming 2025 Finale Ligure” con David Dall’Ara, direttore dell’esecuzione del Contratto; “Orientare la destinazione ai mercati: visioni e priorità per il 2026” con Enrico Ferrero, Ideazione Area destination management e governance DEDE; “Comunicazione e promo-commercializzazione: il piano operativo 2026”, con Federico Alberto di Studiowiki Area comunicazione DEDE.

Interventi a margine: Mattia Casella, presidente Associazione Albergatori di Finale Ligure; Eugenia Murialdo PM Museo Diffuso del Finale; Ottavia Merlino dell’Ufficio IAT Informazione e Accoglienza Turistica.

ORE 17.50 CONCLUSIONI – Angelo Berlangieri sindaco di Finale Ligure.