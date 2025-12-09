A Finale Inaugura l’Emporio di scambi e idee, un nuovo spazio di comunità, scambio e prossimità

Finale Ligure. Lunedì 15 dicembre alle ore 18 si terrà l’inaugurazione dell'”Emporio di scambi e di idee”, con sede in salita del Grillo 2 a Finale Ligure. Il progetto è promosso dalla Caritas della Vicaria del Ponente e dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli e sostenuto dal progetto CEI 8xmille 2025.

Si tratta di un rinnovato emporio vestiti e oggettistica casa e un luogo di reciprocità, economia circolare e cura aperto a tutta la comunità per lo scambio perenne.

Con il sostegno della progettualità CEI 8×1000, Caritas Savona – Noli si è impegnata nel corso del 2025 nel potenziamento dei servizi di distribuzione abbigliamento e oggettistica casa, detti “Empori di scambi e di idee“, in Villapiana e simultaneamente presso il Centro di Ascolto Vicaria del Ponente di Finale Ligure, e nella loro evoluzione in ottica generativa e pedagogica.

Dalla trasformazione dei nuovi spazi del guardaroba solidale di Finale Ligure, nasce nei volontari e nelle volontarie Caritas la volontà di rinnovare la loro “postura” nei servizi trasformando il loro ruolo da distributori a educatori e invitare l’intera comunità a una riflessione sul senso, solidale ed educativo del dono, e delle attività in cui sono coinvolti, in una visione corale di comunità, di sostenibilità ambientale, sociale e di cura. La mission condivisa è stata infatti quella di arricchire la presenza, simbolica e fisica, del nuovo Emporio, con il lavoro di un anno di preparazione dedicato al rinnovamento dei locali, alla formazione dei volontari, a laboratori e incontri, a riflessioni condivise e animazione di comunità legati ai temi alimentare e tessile, ricercando anche nuovi sbocchi e strategie per l’economia circolare del donato sul territorio.

È proprio il termine “emporio”, legato etimologicamente alle banchine, ai primi approdi delle città dove avveniva lo scambio delle merci arrivate via nave, a guidare infatti la serie di attività progettuali proposte sia di servizio sia di animazione, legate ai temi della relazione, dell’incontro di idee, dell’economia circolare e della distribuzione solidale. Caritas Savona – Noli, tramite gli operatori di Fondazione Diocesana Comunità Servizi Onlus, in sinergia con un ricco partenariato, si impegnerà con l’apertura di questi spazi a creare una rete di promozione di una rinnovata cultura del dono, più consapevole, di qualità e attenta alle necessità reali delle comunità fragili a cui si rivolge, in contrasto ai crescenti fenomeni di disuguaglianza.

Questo modello sperimentale di Emporio solidale si fonda infatti sulla partecipazione diffusa e vuole scardinare il rischio di cristallizzazione che caratterizza i sistemi di raccolta e distribuzione di beni, fondati solitamente su un sistema polarizzante che non mette in discussione quella simmetria tra donante e ricevente che colma solo i bisogni materiali ma non costruisce la cultura della reciprocità, rischiando di relegare le fasce deboli fuori dai processi che possono favorire l’autodeterminazione, la cittadinanza attiva e l’emancipazione dal bisogno.

Il nuovo Emporio di Finale sarà dedicato alla distribuzione del vestiario e all’oggettistica per la casa alle persone in stato di fragilità, ma anche aperto a tutta la comunità con un sistema di scambio perenne, fondato su un sistema a punti. Con tale sistema di baratto si intende far crescere la comunità finalese sul tema della circolarità e della donazione consapevole, attivando così uno spazio di relazione ancora più favorevole a flussi di reciprocità e di dialogo che coinvolgano tutte e tutti i cittadini e le cittadini nei processi di sostenibilità ambientale e sociale, e nella costruzione di nuovi modelli culturali, economici e di cura diffusa e trasversale.

È proprio la relazione infatti, che è l’elemento cardine della carità, a ispirare questo nuovo modello di welfare fondato prevalentemente su dinamiche di reciprocità, circolarità e sostenibilità che sono il presupposto per un contrasto sistemico alle cause che generano povertà e diseguaglianze.