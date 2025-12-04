A Ceriale l’accensione dell’albero apre i festeggiamenti del Natale

Con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza della Vittoria, Ceriale ha aperto i festeggiamenti in vista delle prossime festività. L’evento è stato accompagnato da una coinvolgente animazione per bambini, per immergere subito la città nella magica atmosfera natalizia.

“Anche quest’anno siamo lieti di poter iniziare le feste natalizie con l’accensione delle luci insieme alle scuole cerialesi. Oltre al bellissimo albero di Natale, i giochi, la merenda e altre sorprese grazie al ricco programma di attività proposto dall’agenzia di moda e organizzazione eventi Al.So Eventi. Un ringraziamento agli uffici e dipendenti comunali per l’organizzazione. E l’amministrazione augura e tutti Buone Feste” affermano il sindaco Marinella Fasano e il consigliere delegato alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

Sarà l’inizio ufficiale del countdown con attività dedicate ai bambini, tra cui: la scrittura della prima letterina a Babbo Natale; a creazione della prima pallina da appendere all’albero; animazione con un giocoliere con bolle di sapone a tema natalizio.

La vigilia di Natale, 24 dicembre 2025, sarà animata dal “Villaggio di Babbo Natale”. Il villaggio sarà allestito sul Truck Al.So Eventi, trasformato con numerosissimi LED per ricreare la magica casa di Babbo Natale, completa di caminetto acceso e neve che cade.

I bambini potranno incontrare Babbo Natale e trovare un baule pieno di doni, che verranno distribuiti da Elfi e Elfette. Le attività proposte in questa giornata includono: laboratori creativi gratuiti come la creazione delle palline natalizie e la scrittura della letterina; foto, stampa e consegna con Babbo Natale; n regalo in omaggio per tutti i bambini; coreografie di canzoni di Natale.

Dopo la Vigilia, il divertimento continua:

26 dicembre 2025 – Cinema di Natale: una giornata dedicata alla proiezione di film natalizi per bambini, con la distribuzione di popcorn caldi per un’esperienza cinematografica autentica.

27 dicembre 2025 – Concerto Gospel: un viaggio musicale all’insegna di speranza e gioia con la potenza dei cori gospel. L’evento potrà essere arricchito dalla partecipazione delle scuole elementari di Ceriale.

28 dicembre 2025 – Merenda con Babbo Natale: ultima occasione per foto e regali con Babbo Natale. Seguirà un cooking show con un noto chef e la degustazione guidata di prodotti natalizi tipici liguri, tra cui Pandolce genovese, Panettone ligure, Farinata e Vin brulé/Cioccolata calda.

A chiudere la rassegna di eventi sono le celebrazioni per l’Epifania, il 4 e 5 Gennaio 2026 – Aspettando la Befana: due giorni dedicati a spettacoli di magia e fuoco con maghi, giocolieri e artisti.

6 gennaio 2026 – Arriva la Befana: il gran finale con la Befana che arriverà per raccontare storie e distribuire calze piene di dolci e carbone per tutti i bambini. Sarà possibile scattare e stampare una foto con la simpatica vecchina direttamente sul Truck.