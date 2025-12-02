A Celle nasce la Consulta dei Giovani: progetti e proposte

Celle Ligure. Idee, proposte, anche per cambiare le cose. A Celle nasce la “Consulta dei Giovani“.

Un invito da parte del Comune a chi ha un’età compresa tra i 14 e i 25 anni. “La Consulta dei Giovani sta nascendo a Celle Ligure e tu puoi farne parte. – questo il messaggio – Non è solo un gruppo. È uno spazio per pensare, proporre, agire. È la tua voce che diventa progetto. È il futuro che comincia da te”.

Una nuova iniziativa. “Se hai ricevuto la lettera e vuoi partecipare, scrivici. Tel./WhatsApp/SMS: 3312698673. Mail: sferrieri@comune.celle.sv.it, bgaggero@comune.celle.sv.it, info@comune.celle.sv.it”.