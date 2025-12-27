A Celle Ligure un pomeriggio all’insegna di adrenalina, solidarietà e divertimento: il 28 dicembre il Motorshow di Vanni Oddera

Celle Ligure. Un pomeriggio all’insegna dell’adrenalina, della solidarietà e del divertimento per grandi e piccoli. Domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 14, il centro di Celle Ligure ospiterà il Motorshow con Vanni Oddera, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di eventi invernali.

Protagonista assoluto sarà Vanni Oddera, campione di freestyle motocross e ideatore della Mototerapia, che porterà in scena due spettacolari esibizioni acrobatiche in piazza Sisto IV, previste alle ore 15 e alle ore 18. Prima dello show, dalle ore 14, la piazza si animerà con mototerapia e jeepterapia, iniziative inclusive dedicate in particolare ai più piccoli, insieme agli stand delle forze dell’ordine e delle forze armate.

In via Boagno saranno collocati gazebo e mezzi delle forze dell’ordine, del comando di polizia municipale davanti alla sala consiliare, con simulatore di guida; dei Carabinieri con due motociclette; della Questura con una rappresentanza della polizia scientifica; della Capitaneria di Porto; dei Paracadutisti. Inoltre, la sezione Operativa Navale di Savona della Guardia di Finanza interverrà con due militari e una vettura: con condizioni meteo favorevoli, una unità del corpo effettuerà dei passaggi nello specchio acqueo antistante il luogo dell’esibizione.

L’evento coinvolgerà anche via Boagno, dove alle ore 16 è in programma il concerto dei Margot, mentre per tutta la durata del pomeriggio saranno presenti food truck della Cooperativa sociale Gruppo Gamma di Cremona “Il Bistrottino” con persone disabili adulti che venderanno generi alimentari e stand gastronomici sia in via Boagno sia in piazza Sisto IV.

L’iniziativa rientra nel cartellone della stagione 2025/2026 di Celle Ligure e promette di regalare emozioni, spettacolo e momenti di condivisione, confermando il legame tra sport, solidarietà e intrattenimento.