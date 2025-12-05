A Carcare si inaugurano la cittadella natalizia e la pista di pattinaggio su ghiaccio

Carcare. Tutto pronto, a Carcare, per accendere l’atmosfera delle festività ormai alle porte con tante novità. Domani, sabato 6 dicembre, alle ore 17, verrà inaugurata la Cittadella Natalizia in Piazza Genta (meglio conosciuta come Piazza Rossa).

Per la prima volta a Carcare sarà presente una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, cuore dell’intero villaggio a tema.

All’interno dell’area, che si estende per 800 mq, ci saranno le casette di Natale, dove ogni operatore esporrà i propri prodotti. Parteciperanno inoltre la Pro Loco di Carcare, Telethon, i bambini della scuola primaria con i loro lavori e tante proposte gastronomiche dolci, piatti salati, oggetti artigianali, birra speciale, cioccolata calda, vin brulé e caldarroste.

Durante l’inaugurazione sarà presente un coro che canterà canzoni natalizie, insieme a Babbo Natale e al suo elfo, che consegneranno piccoli omaggi ai bambini. Non mancherà il grande cuore luminoso, perfetto per le foto ricordo.

La Cittadella sarà aperta fino al 6 gennaio e il 22 dicembre ci sarà anche un trenino vero per i più piccoli.