A Carcare e Altare niente botti di Capodanno: emesse le ordinanze di divieto dal 30 dicembre al 2 gennaio

Altare- Carcare. Nei territori del Comune di Altare e Carcare, dal 30 dicembre al 2 gennaio, è fatto divieto assoluto, al di fuori degli spettacoli autorizzati eseguiti da professionisti muniti di licenza, di utilizzare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, anche se di libera vendita, che producano effetti di scoppio, crepitio o fischio; utilizzare o lanciare artifici pirotecnici da balconi, finestre, terrazze, cortili o giardini quando gli effetti possano ricadere su aree pubbliche o su proprietà di terzi.

Dopo il sindaco di Cairo anche il primo cittadino di Carcare, Rodolfo Mirri, e di Altare, Roberto Briano, emettono l’ordinanza per tutelare la salute e la sicurezza di tutti, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

Le motivazioni sono numerose, dalla necessità di tutelare il patrimonio artistico e architettonico dal rischio incendi, al pericolo per i minori, passando per l’emissione di inquinanti che aggravano le condizioni ambientali nel periodo invernale, nonché gli effetti nefasti che i fuochi pirotecnici generano sulla fauna selvatica e gli animali domestici.

Per i trasgressori le sanzioni applicate partiranno da un minimo di cento fino ad un massimo di 5oo euro.