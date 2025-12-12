A Carcare la presentazione del libro “Emozioni a colori – Piccola guida per ritrovare il sè autentico”

Carcare. Sabato 13 dicembre, alle ore 16.30, nella Sala Polifunzionale di via del Collegio 7 (sopra la Croce Bianca) si terrà la presentazione del libro “Emozioni a colori – Piccola Guida per ritrovare il Sè autentico”, Edizioni San Paolo, della scrittrice e psicoterapeuta Maura Anfossi, con una lunga esperienza in arteterapia.

La presentazione sarà curata dalla stessa autrice, con la collaborazione dell’artista valbormidese Marica Servolo, maestra del ritratto in acquerello che, oltre alla sua avventura artistica internazionale (Messico-Francia-Vietnam- Italia), ha una esperienza pluriennale di laboratori d’arte con gli ospiti di comunità terapeutiche fra Liguria e Basso Piemonte.

Nel corso dell’incontro saranno esposti anche alcuni dipinti realizzati dagli ospiti di alcune delle comunità terapeutiche. L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Carcare e vedrà la presenza del Sindaco di Carcare Rodolfo Mirri e dell’assessore alla cultura Beatrice Scarrone.