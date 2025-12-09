A Cairo e a Cengio si inaugura l’Ufficio di prossimità per i servizi giudiziari

Cairo Montenotte – Cengio. Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari, a Cairo si inaugura il 10 dicembre all’interno della sede dei Servizi Sociali del Comune di via Fratelli Francia 12, a Cengio il 16 nel municipio in p.zza Martiri Partigiani n. 8. Uno sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale: un servizio per avvicinare i cittadini alla giustizia.

Per quanto riguarda Cairo, all’inaugurazione prevista alle ore 12 di mercoledì prenderanno parte per il Sindaco Paolo Lambertini, l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Speranza, il Funzionario di Regione Liguria referente del progetto Lara Fiorentini, in rappresentanza del Tribunale di Savona il Giudice dott. Luigi Malfettani.

Dopo l’inaugurazione, l’ufficio resterà aperto nella giornata del mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 (consigliabile prendere appuntamento telefonando ai n. 019/50707601 – 019/50707609) e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale.

In entrambi i Comuni è stato attivato in collaborazione con la Regione e con l’Amministrazione comunale che ha reso disponibili i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato e che sarà dedicato al servizio. L’apertura a Cengio sarà il 16 dicembre e dopo l’inaugurazione l’ufficio resterà aperto tutti i martedì dalle ore 14 alle ore 17 , su appuntamento telefonando al numero 019 554035.

Presso l’Ufficio sarà possibile ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione. Ad integrare e completare le attività dello sportello sarà anche una pagina web sul sito del Comune di Cairo Montenotte, con tutte le indicazioni e le informazioni utili per usufruire del servizio.

Come dichiara il Sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini: “L’apertura di questo nuovo servizio interesserà i cittadini di Cairo Montenotte che potranno recarsi direttamente all’Ufficio di Prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni presso la Cancelleria del Tribunale”.

Allo stesso modo, gli Uffici Giudiziari sottolineano che “con l’Ufficio di Prossimità non si attribuisce solo maggiore centralità al cittadino, ma si favorisce la stessa qualità del servizio reso, rendendo più prossimo il punto di erogazione e meglio distribuiti gli stessi carichi di lavoro fra diversi operatori e diverse sedi che non sia esclusivamente la Cancelleria del Tribunale”.

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale.

I servizi offerti:

L’Ufficio di Prossimità, costituito presso il Comune di Cairo Montenotte, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di via Fratelli Francia 12, avvicina e facilita l’accesso ai servizi giudiziari offrendo alla comunità, e in particolare alle cosiddette fasce deboli, servizi di orientamento e di supporto operativo per il disbrigo a distanza di attività legate a procedimenti giudiziari, riducendo così la necessità di raggiungere la sede del Tribunale.

I servizi base offerti dall’Ufficio di Prossimità, a favore dei cittadini residenti sul territorio del Comune di Cairo Montenotte, sono:

informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica;

supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione degli atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti;

predisposizione e deposito telematico degli atti per conto dell’utente;

informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente;

rilascio di copia semplice degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente.

L’Ufficio di Prossimità non offre servizi di consulenza legale.