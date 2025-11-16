Zuccarello, frana e caduta di un albero: strada temporaneamente chiusa e poi riaperta

Zuccarello. E’ stata riaperta alla viabilità la strada SS582 compresa tra Zuccarello e il bivio di Bareassi che conduce poi ad Erli.
La strada era rimasta chiusa per quasi un’ora a causa di una frana e di un albero caduto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga, Anas, la protezione civile, i carabinieri di Alassio e i tecnici del Comune per ripristinare la viabilità.
“Situazione tornata alla normalità, per il resto non si registrano particolari criticità”, ha affermato ad IVG il sindaco Claudio Paliotto.
