Weekend Ognissanti, numeri importanti per i pronto soccorso della nostra provincia: oltre 800 accessi in tre giorni

Savona/Pietra Ligure. Il pronto soccorso di Savona continua ad essere il secondo per numeri di accessi (in Liguria) solamente dopo il Policlinico San Martino di Genova.

Nel 2024 presso la Struttura Complessa di pronto soccorso e Medicina d’Urgenza Levante, diretta dalla dottoressa Grazia Guiddo, gli accessi complessivi hanno raggiunto quota 57.132, il secondo dato più alto della Liguria dopo appunto l’ospedale genovese (circa 10mila in più).

Anche per l’anno in corso il pronto soccorso di Savona continua a fare numeri importanti basti pensare che per la giornata del 1 novembre ha contato 186 ingressi. Durante tutto il fine settimana dei morti, quindi dal 1 novembre al 3, il pronto soccorso diretto dalla dottoressa Guiddo ha preso in carico in totale 473 ingressi contro i 434 del 2024, facendo registrare un +8%.

Anche per il periodo estivo il pronto soccorso savonese ha avuto carichi di lavoro importi, come spesso documentato sulle pagine del nostro giornale. Quelli di Ferragosto sono stati giorni particolarmente intensi per il personale dei pronto soccorso, che hanno registrato una media quotidiana di accessi prossima (e in alcuni casi superiore) alle 200 persone in media al giorno. Per quanto riguarda quello di Savona si è raggiunto il picco nella giornata del 16 agosto con 265 pazienti.

In tutta l’estate 2025 (dal 1 giugno al 30 di settembre) al pronto soccorso del San Paolo si sono recate 20704 persone (contro le 21355 del 2024, segnando così una leggere flessione).

Nonostante questi numeri importanti “Le tempistiche e la presa in carico del paziente, grazie all’ottima organizzazione del pronto soccorso, ha dei tempi di risposta ottimi”, ha affermato il direttore generale, Michele Orlando, a margine della conferenza stampa che ha visto donare al pronto soccorso, da parte di Fondazione De Mari, un nuovo sistema sofisticato di monitoraggio elettrocardiografico “che consentirà di migliorare ancora di più le prestazioni del pronto soccorso, e permetterà il raggiungimento di standard sempre più elevati”.

Santa Corona di Pietra Ligure

Anche per il pronto soccorso di Pietra Ligure, diretto dal dottor Alessandro Riccardi, si registrano numeri importanti. Per tutto il 2024 nel pronto soccorso del nosocomio si sono recate 42631 persone.

Per quanto riguarda il periodo gennaio-ottobre il Santa Corona ha fatto registrare 36643 ingressi contro 37010 (stesso periodo) del 2025, ovvero +367 entrate. In proiezione quindi il 2025 si appresta a superare le entrate annuali del 2024.

Per quanto riguarda il ponte dal 1 al 3 novembre Santa Corona ha fatto registrare nel 2024 329 accessi, di cui 2.7% codici rossi, mentre per il 2025 344 accessi, con un numero di codici rossi ben maggiore (6%).

Per quanto concerne il periodo estivo, invece gli accessi sono sovrapponibili: 14000 mila nel 2024, 13800 nel 2025.