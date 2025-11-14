  • News24
IVG Sport
Classe optimist

Weekend di vela a Marina di Varazze con la 13ª edizione del Memorial Angela Lupi

vela marina varazze
Foto d'archivio

Varazze. Sabato 15 e domenica 16 novembre, nelle acque di Varazze e Celle Ligure, si disputerà la tredicesima edizione del “Memorial Angela Lupi”, regata di classe Optimist valida per il Campionato Zonale, organizzata dal Varazze Club Nautico in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica I Lupi di Mare.

“Questo evento, dedicato alla memoria di una grande appassionata di vela, riunisce giovani velisti da tutta Italia, per un weekend all’insegna della competizione e dell’amicizia. Sotto un cielo blu e con il vento in poppa, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità, condividere esperienze e creare ricordi indimenticabili – dichiarano dal Varazze Club Nautico -. Preparatevi a vivere un’avventura emozionante, nel rispetto dei valori dello sport e della passione per il mare”.

Memorial Angela Lupi

La locandina

