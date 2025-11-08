Weekend di disagi tra Savona e Genova: oggi e domani stop ai treni per lavori a Pra’. Tutte le cancellazioni

Liguria. Week end di disagi per i treni tra il Ponente e il nodo di Genova con cancellazioni totali nelle giornate di oggi, sabato 8 novembre e domani, domenica 9 novembre, e parziali cancellazioni sulle altre linee.

Lo stop si rende necessario per consentire il completamento degli interventi di demolizione dell’ultima porzione del vecchio viadotto di accesso all’area portuale di Genova-Pra’ e interventi infrastrutturali a cura del Comune di Genova e di RFI, a partire dalla mezzanotte di sabato 8 novembre e fino alle ore 3 del mattino di lunedì 17 novembre sono previste delle interruzioni alla viabilità urbana su via Pra’ e al transito ferroviario sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente, con modifiche alla circolazione e limitazioni alla percorrenza dei treni intercity e regionali.

Altri stop sono previsti anche nel prossimo fine settimana (15-16 novembre).

Lo stop alla linea ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente

In particolare la linea ferroviaria sarà completamente interrotta tra Cogoleto e Sestri Ponente:

Sabato 8/11 dalle ore 00:00 interruzione continuata

Domenica 9/11 interruzione continuata fino alle ore 03:00 di lunedì 10/11

Lunedì 10/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di martedì 11/11

Martedì 11/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di mercoledì 12/11

Mercoledì 12/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di giovedì 13/11

Giovedì 13/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di venerdì 14/11

Venerdì 14/11 dalle ore 00:00 interruzione continuata

Sabato 15/11 interruzione continuata

Domenica 16/11 interruzione continuata fino alle ore 03:00 di lunedì 17/11

A questo link i dettagli sulle cancellazioni e i bus sostitutivi.

Il nuovo viadotto di accesso diretto dal casello autostradale al terminal portuale di Genova-Pra’, aperto al traffico il 29 luglio 2025, resterà invece pienamente operativo anche durante l’esecuzione degli interventi infrastrutturali programmati.