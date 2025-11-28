Violenza sulle donne, a Vado affisse le vetrofanie con il numero per chiedere aiuto all’entrata di bar e ristoranti

Vado Ligure. Una vetrofania per testimoniare alle donne e a tutte le vittime di violenza che non sono sole e, nel caso in cui si trovino a vivere una situazione di difficoltà, possono trovare nei commercianti un aiuto concreto per dire basta.

A Vado Ligure, questa mattina, il Centro integrato di Via, Confcommercio Savona e Fipe-Confcommercio hanno consegnato le vetrofanie, che sono state affisse all’ingresso dei bar e dei ristoranti con il numero per segnalare eventuali violenze e chiedere aiuto.

L’iniziativa si inserisce nella settimana contro la violenza femminile.

All’evento ha partecipato il Questore della Provincia di Savona Giuseppe Mariani, il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi, il vice sindaco Mirella Olivieri e l’assessore al commercio Angelo Lestringe. Sono stati accompagnati nel centro storico dal vice presidente del Civ Marco Rigo e dal segretario del Civ Simone Falco.

“Solo facendo rete e squadra si può battere la violenza, in particolare quella sulle donne e i femminicidi. I commercianti dicono no a tutte queste situazioni e intendono promuovere sicurezza, sono pronti a sensibilizzare soprattutto i giovani contro questa piaga sociale e intendono ricordare tutte le vittime della violenza pù cieca e barbara perpetrata contro le donne”.