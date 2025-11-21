  • News24
Arrestato

Violenza sessuale sulla figlia minorenne della compagna: 56enne savonese condannato a 9 anni e 6 mesi

I reati contestati sono stati commessi dal 2011 al 2014

Polizia auto polizia

Savona. Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un cinquantaseienne in esecuzione di un ordine di carcerazione.

L’ordine è stato emesso dal Tribunale di Savona – Ufficio Esecuzioni, a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, presentato dall’imputato, della sentenza emessa dallo stesso Tribunale che lo condannava alla pena di 9 anni e 6 mesi.

I reati contestati, violenza sessuale su minore commessi dal 2011 al 2014, sono emersi da una delicata e complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona nel 2021 e originata a seguito della segnalazione della sua ex compagna che aveva scoperto che, in sua assenza, l’uomo approfittava sessualmente della figlia minore.

L’uomo, rintracciato nei pressi della sua abitazione dai poliziotti della Squadra Mobile immediatamente dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione, è stato portato nel carcere di Genova Pontedecimo.

