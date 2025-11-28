Violenza di genere, il 29 novembre l’evento conclusivo della rassegna “Donne in cerca di guai? Non chiamiamola colpa”:

Celle Ligure. Sabato pomeriggio, presso il palazzetto dello sport ubicato in località Natta, il Comune di Celle Ligure presenta l’ultimo appuntamento della rassegna “Donne in cerca di guai? Non chiamiamola colpa”. Il ciclo di incontri, strutturato dall’amministrazione cellese in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha visto susseguirsi durante tutto il mese di novembre iniziative volte a stimolare riflessioni sul tema della violenza di genere.

Dopo le proiezioni cinematografiche a cura dell’associazione “CineIndipendente” e la tavola rotonda organizzata in occasione del 25 novembre (giornata in cui si è tenuto un convegno sulla tematica presieduto da numerosi esperti), sabato è appunto previsto l’ultimo appuntamento della rassegna. L’iniziativa proposta sarà multidisciplinare e vedrà la partecipazione di Pattinaggio artistico Celle Ligure, Studiodanza Varazze SSD asrl, coro “InContro Voci” della scuola di musica comunale di Albissola Marina e Banda Musicale G.L. Mordeglia di Celle Ligure.

“La consigliera comunale Antonella Caruso, con il sostegno della maggioranza tutta, ha ideato a partire da settembre 2025 questo percorso della durata di un mese circa per sensibilizzare all’eliminazione della violenza contro la donna. Come amministrazione abbiamo deciso di dare ampio spazio ad eventi su questo tema perché riteniamo che sia importante portare avanti questi principi sempre e non soltanto un giorno all’anno”, racconta la consigliera comunale Beatrice Valle, una delle fautrici dell’iniziativa.

“Con la collaborazione degli uffici comunali e di altri membri dell’attuale maggioranza – prosegue – Antonella ha preso contatti con relatori e associazioni del territorio per organizzare ogni singolo evento. La speranza, alla fine di questo mese ricco di iniziative, è di aver lasciato un qualcosa ad ogni persona che ha partecipato agli appuntamenti proposti dal calendario della rassegna”.

In tal senso, proprio all’inizio del mese di novembre, il sindaco Marco Beltrame ha annunciato l’istituzione della delega alle pari opportunità, un incarico che è stato conferito alla consigliera Antonella Caruso. La decisione nasce dalla volontà di dotare il Comune di Celle Ligure di uno strumento politico-amministrativo dedicato alla promozione dell’uguaglianza di genere, alla prevenzione della violenza e alla valorizzazione di una cultura del rispetto reciproco e della parità in ogni ambito della vita sociale.

“In questo modo il primo cittadino e la maggioranza riconoscono l’urgenza della questione impegnandosi inoltre a sensibilizzare la cittadinanza per favorire l’eliminazione definitiva della violenza contro le donne”, conclude Valle.