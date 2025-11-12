Villanova, via libera al nuovo Puc: “Niente golf, ma nuova area dedicata all’Ippodromo”

Villanova d’Albenga. Il Comune di Villanova ha adottato, lo scorso 30 ottobre, il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) all’unanimità.

“Un atto, – come ha spiegato il sindaco Pietro Balestra, – che disegnerà lo sviluppo edilizio e produttivo del territorio per i prossimi anni”. Il Puc verrà poi presentato alla cittadinanza prossimamente nel Salone dei Fiori.

A scendere nei contenuti del nuovo Piano Urbanistico Comunale è stato proprio il primo cittadino Balestra, che ha affermato: “Con la nuova variante urbanistica abbiamo eliminato la parte relativa al progetto del golf, che non si realizzerà, e inserito invece una nuova area dedicata all’ippodromo, a monte e a valle, che il Comune ha recentemente acquisito per circa 280mila metri quadrati. È una zona che resta in fase di sviluppo, ma stiamo già lavorando per raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi occupazionali e ambientali del territorio”.

“L’intervento, – ha proseguito, – consolida la vocazione produttiva e agevola l’edilizia, in particolare nelle aree a servizi. Il punto centrale del piano riguarda un grande nucleo di circa 280mila metri quadrati che comprende Piaggio, l’aeroporto e la nuova area comunale. Su questa zona realizzeremo una pianificazione più approfondita, perché diventerà un vero e proprio distretto produttivo”.

Ma non manca anche un’attenzione per le zone più periferiche: “Abbiamo inoltre valorizzato le frazioni, come Ligo e Marta, che in passato erano rimaste un po’ penalizzate da un piano regolatore ormai obsoleto. È un passo avanti importante per tutto il territorio”.

E, come detto in precedenza, a breve sarà organizzato un incontro ad hoc con la cittadinanza: “A breve organizzeremo un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza i contenuti della variante urbanistica. Dopo l’approvazione in consiglio comunale, vogliamo che i cittadini possano informarsi, fare domande e presentare eventuali osservazioni“.

“Contiamo di realizzarlo entro la fine dell’anno o, al più tardi, a gennaio”, ha concluso Balestra.