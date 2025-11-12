  • News24
Unanimità

Villanova, via libera al nuovo Puc: “Niente golf, ma nuova area dedicata all’Ippodromo”

Il sindaco: “Verrà presentato alla cittadinanza prossimamente nel Salone dei Fiori”

Villanova d'Albenga veduta

Villanova d’Albenga. Il Comune di Villanova ha adottato, lo scorso 30 ottobre, il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) all’unanimità.

“Un atto, – come ha spiegato il sindaco Pietro Balestra, – che disegnerà lo sviluppo edilizio e produttivo del territorio per i prossimi anni”. Il Puc verrà poi presentato alla cittadinanza prossimamente nel Salone dei Fiori. 

A scendere nei contenuti del nuovo Piano Urbanistico Comunale è stato proprio il primo cittadino Balestra, che ha affermato: “Con la nuova variante urbanistica abbiamo eliminato la parte relativa al progetto del golf, che non si realizzerà, e inserito invece una nuova area dedicata all’ippodromo, a monte e a valle, che il Comune ha recentemente acquisito per circa 280mila metri quadrati. È una zona che resta in fase di sviluppo, ma stiamo già lavorando per raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi occupazionali e ambientali del territorio”. 

“L’intervento, – ha proseguito, – consolida la vocazione produttiva e agevola l’edilizia, in particolare nelle aree a servizi. Il punto centrale del piano riguarda un grande nucleo di circa 280mila metri quadrati che comprende Piaggio, l’aeroporto e la nuova area comunale. Su questa zona realizzeremo una pianificazione più approfondita, perché diventerà un vero e proprio distretto produttivo”. 

Ma non manca anche un’attenzione per le zone più periferiche: “Abbiamo inoltre valorizzato le frazioni, come Ligo e Marta, che in passato erano rimaste un po’ penalizzate da un piano regolatore ormai obsoleto. È un passo avanti importante per tutto il territorio”. 

E, come detto in precedenza, a breve sarà organizzato un incontro ad hoc con la cittadinanza: “A breve organizzeremo un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza i contenuti della variante urbanistica. Dopo l’approvazione in consiglio comunale, vogliamo che i cittadini possano informarsi, fare domande e presentare eventuali osservazioni“.

“Contiamo di realizzarlo entro la fine dell’anno o, al più tardi, a gennaio”, ha concluso Balestra. 

