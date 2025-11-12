Villanova, bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente: trasporto d’urgenza in elicottero al Gaslini

Villanova d’Albenga. Allarme a Villanova per le condizioni di un bimbo molto piccolo, di appena 17 mesi, che ha riportato ustioni.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche ma, secondo quanto ricostruito, a causare le ustioni sarebbe stata dell’acqua bollente. Ancora da capire, però, la dinamica dell’accaduto.

È successo intorno alle 12,30, in vico Santa Caterina, nel centro storico villanovese. Immediato è scattato l’allarme, con la macchina dei soccorsi che si è mossa repentinamente.

Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga – sezione di Villanova, l’automedica del 118 e l’elicottero Grifo.

Il piccolo, dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, è stato trasportato sull’elicottero, che è partito alla volta dell’ospedale Gaslini di Genova.

Stando a quanto riferito, avrebbe riportato ustioni di 2º e 3º grado su circa il 60% del corpo.