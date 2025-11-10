Vigili Fuoco, il Conapo: “Garantita continuità a sedi di Finale e Albenga, comando provinciale disponibile a potenziare distaccamento ingauno”

Savona. La sezione provinciale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, comunica che il 28 ottobre scorso si è svolto l’incontro di conciliazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, a seguito dello stato di agitazione indetto il 6 ottobre dal Conapo stesso “per la grave carenza di personale nella provincia”.

L’incontro, presieduto come conciliatore dal direttore regionale dei vigili del fuoco del Piemonte, Alessandro Paola, ha visto la partecipazione del comandante provinciale di Savona, Giuseppe Filippo Di Maria, il quale ha fornito “garanzie in merito al proprio impegno nella risoluzione delle problematiche rappresentate dal Conapo di Savona”. Per il Conapo erano presenti Croce Marco, segretario provinciale di Savona, e Walter Pastorino, vice segretario regionale della Liguria.

“Tra le garanzie fornite, è stato assicurato che verranno messe in atto tutte le azioni possibili affinché non si verifichino ulteriori chiusure delle squadre di partenza presso le sedi di Finale Ligure e Albenga, attraverso l’impiego di ore straordinarie supplementari assegnate dalla direzione dei Vigili del Fuoco della Liguria fino a fine anno, al fine di sopperire temporaneamente alla carenza di personale. Per il medio e lungo termine, è stato inoltre confermato l’impegno a richiedere al Dipartimento l’assegnazione di ulteriori unità necessarie a garantire la copertura di tutte le partenze terrestri delle sedi permanenti della provincia di Savona”.

“Un’ulteriore garanzia è stata fornita da parte del comandante Di Maria che si è reso disponibile riguardo alla richiesta di avanzamento di categoria del distaccamento di Albenga ad SD5 (1.600 interventi l’anno), che comporterebbe il passaggio della sede ingauna da 7 a 10 unità, così da assicurare il livello di servizio che merita il territorio del ponente savonese. Tale sede copre infatti 23 Comuni e una popolazione di circa 66.000 abitanti residenti, che, nei periodi di maggiore afflusso turistico, si stima aumenti fino a cinque volte sul territorio provinciale. Purtroppo, non è stato possibile ottenere le medesime garanzie per il potenziamento di categoria del distaccamento di Finale Ligure ad SD4 (1.000 interventi l’anno), anch’esso ritenuto essenziale e non ‘sacrificabile’, come sostenuto dal comando, in quanto situato tra due altre sedi provinciali. Copre 15 Comuni con 48.000 abitanti. Continuiamo a sostenere che anche questo potenziamento risulterebbe estremamente strategico, in particolar modo per garantire due unità di supporto agli interventi di soccorso in ambiente impervio, considerato che il Finalese è uno dei territori liguri maggiormente frequentati per attività outdoor”.

Durante l’incontro, il Conapo ha evidenziato come “le recenti assegnazioni non siano sufficienti a garantire l’apertura di tutte le partenze nelle sedi dei vigili del fuoco della provincia. In particolare, presso la sede centrale risulta tuttora raramente operativa la ‘Seconda Partenza’. Rispetto all’anno scorso, il comando di Savona ha registrato una riduzione di 22 unità, e si è sottolineato che, per assicurare la piena copertura di tutte le squadre provinciali, sarebbero necessarie almeno 28 unità aggiuntive, numero che purtroppo è in crescita continua dato che di giorno in giorno il comando continua a perdere personale a causa di pensionamenti e trasferimenti, soprattutto legati a normative speciali”.

“La situazione appare ancora più preoccupante alla luce dei dati statistici degli interventi svolti nel 2024 pubblicati nell’Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2025, dai quali emergono elementi significativi: il comando di Savona ha effettuato 8.815 interventi nel 2024; è tra i primi 8 comandi d’Italia su 103 per numero di interventi di soccorso tecnico urgente ogni 1.000 abitanti (il valore più alto del nord-ovest); si colloca al 4° posto in Italia per numero di interventi di soccorso tecnico urgente ogni 10.000 abitanti”.

Nonostante ciò, il Conapo di Savona ha scelto comunque di “conciliare in segno di fiducia verso le garanzie fornite dal comandante Di Maria, e di non procedere con ulteriori azioni conflittuali. Ciò non significa che la nostra attenzione venga meno: attendiamo a breve che il Comandante, dalle parole, passi ai fatti, informandoci in merito alle richieste che verranno inoltrate agli Uffici Centrali – ha dichiarato Marco Croce, segretario provinciale Conapo di Savona – Ringrazio i sindaci e gli esponenti della politica locale, regionale e nazionale per la loro vicinanza rispetto alle problematiche esposte. In ogni caso, chiediamo che continuino a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, a tutela della sicurezza della popolazione dei territori di loro competenza”.