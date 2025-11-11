Vigili del fuoco nel savonese, Arboscello (PD): “Commissione ad hoc sui problemi di organico”

Liguria. “Prendiamo atto che la giunta abbia chiare le criticità che vive il corpo dei vigile del fuoco nel savonese, soprattutto la carenza di organico, con il distaccamento di Finale Ligure che ha rischiato diverse volte la chiusura per mancanza di personale. Accogliamo con favore la proposta dell’assessore di portare in commissione l’ordine del girono per approfondire il tema insieme a tutti i soggetti interessati. Analizzare il problema ad ampio raggio, in modo più organico e approfondito sia a livello regionale che locale, per il savonese, ha un senso, ma deve portare a soluzioni concrete”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo presentazione del suo ordine del giorno sui vigili del fuoco di Savona.

“Le carenze non possono essere colmate con lo straordinario in capo al personale, perché si tratta di una soluzione tampone che porta a super lavoro. E anche se tra gennaio e giugno dovrebbero arrivare una decine di unità, queste verranno riassorbite dai pensionamenti, con un saldo che quindi tornerà ad essere negativo, al pari di oggi. Senza contare che tra marzo e giugno ci sarà il concorso a Capo squadra che provocherà ulteriore carenza di personale”.

“Quindi bene la commissione e l’impegno dell’assessore, ma si arrivi a una soluzione concreta. Il corpo dei vigili del fuoco è indispensabile per affrontare emergenze e prevenzione” conclude Arboscello.