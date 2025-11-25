Vezzi Portio, strade danneggiate dal maltempo: nessuna risorsa dai finanziamenti di protezione civile

Il consigliere regionale Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di mettere in sicurezza e scongiurare un ulteriore peggioramento del dissesto idrogeologico nel comune di Vezzi Portio.

Il consigliere ha ricordato che lo scorso maggio il Comune ha segnalato alla Regione due cedimenti, in via Berea e in via Cassigliano, per i quali il Comune ha dichiarato l’impossibilità di intervenire per ragioni di bilancio e che i due movimenti franosi di via Berea e via Cassigliano sono in progressivo peggioramento.

L’assessore alle infrastrutture e protezione civile Giacomo Giampedrone ha risposto che i danni non sono riconducibili ad uno stato di emergenza riconosciuto a livello nazionale e, dunque, gli interventi di consolidamento non possono rientrare nei programmi di finanziamento della protezione civile.

In relazione alla situazione, quindi, l’amministrazione comunale potrà affidarsi, nel caso, solo a canali regionali per l’ottenimento dei fondi necessari alle opere di messe in sicurezza.