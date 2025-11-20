  • News24
Verifiche all’impianto elettrico della galleria Fugona, sospesa la circolazione sulla Sp29 ad Altare

L'interruzione della viabilità è prevista per venerdì 21 novembre dalle 9 alle 18

altare galleria fugona

Altare. La Provincia di Savona informa che, per effettuare un’ispezione urgente dell’impianto elettrico di illuminazione all’interno della galleria Fugona sarà necessario interrompere temporaneamente la circolazione lungo la Sp29 tra il chilometro 138+250 e il chilometro 141+210, sul viadotto Rastello e all’interno della galleria stessa, nel territorio del comune di Altare.

L’interruzione della viabilità, dovuta all’impossibilità di garantire la fruizione della sede stradale, è prevista per venerdì 21 novembre dalle 9 alle 18.

Durante l’interruzione, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o problematiche sulla vicina autostrada A6 Torino-Savona, i lavori saranno sospesi per garantire la viabilità alternativa.

