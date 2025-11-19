Vendeva smalti e gel contenenti sostanze cancerogene: titolare di centro estetico denunciato dalla Guardia di Finanza

Cairo Montenotte. La Guardia di Finanza di Savona ha proceduto a sequestrare a un centro estetico di Cairo prodotti per la cura della persona (smalti e gel permanenti) contenenti sostanze altamente nocive per l’essere umano (vietate dal Legislatore Comunitario con Regolamento UE 2025/877).

Nello specifico gli articoli in questione, che erano esposti nei locali aziendali e pronti all’uso, contenevano la sostanza chimica “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” (TPO), classificata come cancerogena e tossica, il cui utilizzo è stato vietato a partire dal primo settembre 2025.

Secondo quanto appurato, il centro estetico aveva ancora scorte del prodotto, acquistato in precedenza a basso prezzo dall’estero e venduto con un considerevole ricarico; di fronte all’impossibilità di restituire il prodotto al fornitore (nel Paese di provenienza è ancora legale), la decisione sarebbe quindi stata quella di continuare la vendita per esaurire le scorte.

Immediato è stato dunque l’intervento di iniziativa dei militari della tenenza della Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, che ha consentito il tempestivo ritiro della merce: il titolare del centro estetico è stato denunciato.

L’attività svolta si inserisce nel complessivo quadro di iniziative assunte dalla Guardia di Finanza a tutela del mercato dalla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza nazionali e comunitari, in difesa della salute dei cittadini.