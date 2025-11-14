Varazze, scambi linguistici tra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo e gli studenti francesi di Salaise sur Sanne

Varazze. Anche quest’anno, nell’ambito del gemellaggio con Roussillon e del programma Erasmus+, gli studenti di lingua italiana del Collège Jean Ferrat in Francia e quelli di lingua francese delle medie dell’Istituto Comprensivo varazzino, hanno svolto uno scambio epistolare durante la classe seconda e si sono recati in Francia. Dopo un soggiorno di cinque giorni presso le famiglie dei loro “colleghi”, ieri hanno tutti ripreso il pullman per continuare lo scambio a Varazze.

“Diversi gli obiettivi: – ci spiegano dalla scuola – scoprire il sistema scolastico di entrambi i paesi, perfezionare il livello linguistico e approfondire le conoscenze culturali e territoriali. In Francia, gli studenti hanno partecipato alle attività proposte dal Collège, nonché alla cerimonia dell’11 novembre (Armistizio del 1918), e hanno visitato il Palais Idéal du Facteur Cheval a Hauterives”.

Questo progetto è curato dai professori Alberto Sarti e Paola Fucina per Varazze e dalla professoressa Nathalie Sylvain per la scuola francese.

Quest’anno, anche alcuni alunni delle classi quarte e quinte della Primaria hanno partecipato incontrando i pari età della Scuola Paul Langevin di Roussillon.