Varazze, piazza Vittorio Veneto agita la minoranza: “Chiesta due mesi fa commissione d’indagine sul progetto, ad oggi ancora nulla”

Varazze. Non si ferma il dibattito sulla riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, quartiere di San Nazario. “Il primo settembre abbiamo formalmente richiesto la costituzione di una Commissione d’indagine sul progetto di piazza Vittorio Veneto per poter verificare la regolarità degli atti alla base del finanziamento regionale e dei documenti in esso contenuti, le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e i rischi per l’Ente. – sottolineano i consiglieri di minoranza Antonio Ghigliazza, Gianantonio Cerruti, Giacomo Robello, Claudia Callandrone e Bartolomeo Fazio – A oltre 70 giorni, non c’è ancora una delibera di consiglio comunale che ci permetta di istituire la suddetta commissione”.

“Riteniamo – proseguono – che tale atteggiamento da parte dell’amministrazione abbia un chiaro intento ostruzionistico per impedire che si prosegua nelle indagini ai fini della trasparenza amministrativa. L’unica comunicazione ricevuta da parte del presidente del Consiglio comunale, Cesare Putignano, è che si terrà un incontro presso la Prefettura di Savona per stabilire addirittura chi debba firmare la delibera in questione, senza avere certezze su tempistiche e modalità di iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale”.

“Riteniamo inaccettabile – rimarcano i consiglieri di opposizione – che, su una richiesta così chiara e puntuale, non sia ancora pervenuta alcuna risposta formale dopo oltre 2 mesi dall’istanza firmata da tutti i consiglieri di minoranza. Questo modus operandi non solo rallenta il normale funzionamento delle istituzioni, ma lede la dignità e il ruolo dei consiglieri comunali, regolarmente eletti dai cittadini di Varazze per esercitare funzioni di controllo e di indirizzo della attività amministrativa”.

“Chiediamo che venga chiarita ufficialmente la situazione procedurale e che la nostra richiesta sia trattata al più presto con la serietà e la trasparenza che meritano tutti i varazzini. In segno di protesta, seppur a malincuore, sospenderemo la nostra partecipazione ai lavori del prossimo Consiglio Comunale, per tutelare i nostri diritti di consiglieri comunali e sollecitare l’amministrazione a soddisfare la nostra legittima richiesta”.