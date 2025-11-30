“Varazze on Ice” in piazza Nello Bovani: pista di pattinaggio su ghiaccio vero

Varazze ha dato il via alla tipica atmosfera natalizia: l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio vero in piazza Nello Bovani, con l’esibizione artistica di Donatella Anzaldi, campionessa regionale e terza classificata al campionato italiano categoria Senior Élite Solo Dance.

La performance della graziosa e bravissima giovane “étoile del pattino”, ha richiamato una vera folla di cittadini e ospiti del fine settimana, appassionati fans di questo sport-spettacolo.

Il successo di questa ormai abituale e gradita presenza, di una vitalità coinvolgente e simpaticamente necessaria per riportare un pò di sereno relax e ottimismo, per alleviare un presente non propriamente felice per il mondo d’oggi, è l’anteprima ufficiale dei festeggiamenti che l’Amministrazione Comunale e associazioni varie di volontariato e di impegno sociale, stanno preparando per un vero, grande Natale quale augurio di pace e di un comune senso di solidarietà, per ritrovare il sorriso e la luce di una festa che parla con la voce del cuore.

Nota romantica di questo quadretto prenatalizio, il grande lampadario che sovrasta la pista ghiacciata, nel cui tramonto fa l’occhiolino alla luna.

