Varazze, nuovo consiglio direttivo per la Polisportiva San Nazario

Varazze. La Polisportiva San Nazario si rinnova con l’elezione del nuovo consiglio direttivo, avvenuta durante lo scorso fine settimana.

Risulta così composto: presidente Andrea Cipollone, vicepresidente Giorgio Baglietto, tesoriere Biancamaria Carattino, segretario Francesco Olezza, consiglieri Marilena Baglietto, Emanuele Bruzzone, Lina Lai, Armando Musmeci, Sara Tama.

Il commento del presidente Cipollone: “La Poli si rinnova con una bella squadra in cui si uniscono la continuità e l’esperienza, garantite da dirigenti ormai ‘storici’, e nuove, giovani presenze, che sapranno portare dinamismo e competenza. La Polisportiva, all’indomani del suo cinquantesimo compleanno, inizia con entusiasmo una nuova fase della sua storia. A tutti auguriamo buon lavoro!”.