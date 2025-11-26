  • News24
Varazze, nuovo consiglio direttivo per la Polisportiva San Nazario

Polisportiva San Nazario

Varazze. La Polisportiva San Nazario si rinnova con l’elezione del nuovo consiglio direttivo, avvenuta durante lo scorso fine settimana.

Risulta così composto: presidente Andrea Cipollone, vicepresidente Giorgio Baglietto, tesoriere Biancamaria Carattino, segretario Francesco Olezza, consiglieri Marilena Baglietto, Emanuele Bruzzone, Lina Lai, Armando Musmeci, Sara Tama.

Il commento del presidente Cipollone: “La Poli si rinnova con una bella squadra in cui si uniscono la continuità e l’esperienza, garantite da dirigenti ormai ‘storici’, e nuove, giovani presenze, che sapranno portare dinamismo e competenza. La Polisportiva, all’indomani del suo cinquantesimo compleanno, inizia con entusiasmo una nuova fase della sua storia. A tutti auguriamo buon lavoro!”.

