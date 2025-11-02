Varazze, lite in strada: ragazza ferita con delle forbici

Varazze. Lite in strada nel pomeriggio di oggi a Varazze, intorno alle 16.30, in via Santa Caterina.

Secondo quanto appreso, una diciassettenne è stata colpita da un’altra ragazza durante un acceso diverbio, probabilmente con delle forbici.

La ragazza ferita è stata soccorsa dall’ambulanza e dal personale del 118, trasportata poi in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, la Croce Rossa di Varazze e i carabinieri, che ora stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.