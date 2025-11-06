Varazze, incidente sulla Sp542: motociclista ferito, in codice rosso in ospedale

Varazze. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo mezzogiorno, con un codice rosso.

È successo sulla Sp542 dove, stando a quanto riferito, si sono scontrati uno scooter, guidato un 28enne, e un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sbalzato dalla sella, ha riportato diversi traumi agli arti e un sospetto trauma cranico. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, Croce Rossa di Varazze, automedica del 118 e Polstrada.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso accertamenti ad opera della Polstrada per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.