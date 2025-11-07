  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sottosopra

Varazze, incidente in via Emilio Vecchia: auto ribaltata e un ferito

È successo intorno alle 17,30: sul posto, ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia locale

Generico novembre 2025
Generico novembre 2025
Generico novembre 2025 Generico novembre 2025

Varazze. Incidente stradale, pochi minuti prima delle 17,30, a Varazze, con un ferito. È successo in via Emilio Vecchia. 

Stando a quanto riferito, un uomo di 79 anni alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare. A quel punto, il veicolo si è cappottato. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. 

È stato necessario l’intervento dei pompieri per estrarre il ferito ma, nonostante il grande e comprensibile spavento, per fortuna l’uomo non ha riportato traumi giudicati gravi. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto, in codice giallo, in ospedale. 

Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti del caso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.