Varazze, incidente in via Emilio Vecchia: auto ribaltata e un ferito

Varazze. Incidente stradale, pochi minuti prima delle 17,30, a Varazze, con un ferito. È successo in via Emilio Vecchia.

Stando a quanto riferito, un uomo di 79 anni alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare. A quel punto, il veicolo si è cappottato.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

È stato necessario l’intervento dei pompieri per estrarre il ferito ma, nonostante il grande e comprensibile spavento, per fortuna l’uomo non ha riportato traumi giudicati gravi.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto, in codice giallo, in ospedale.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti del caso.