Varazze illumina il Natale: il 28 novembre l’accensione delle luminarie

Varazze. Varazze si prepara a vivere un Natale unico, ricco di atmosfera, eventi e appuntamenti pensati per tutte le età. Più di un mese di iniziative che uniscono cultura, tradizione, spettacolo e intrattenimento, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un calendario denso e variegato accompagnerà, infatti, cittadini e visitatori per tutte le festività.

Si parte ufficialmente domani, venerdì 28 novembre, con l’accensione delle prime luminarie, parte dell’ampio progetto “Le luci sul mare – Il Natale brilla a Varazze”, realizzato grazie anche al contributo del Funt (Fondo Unico Nazionale Turismo) del Ministero del Turismo e della Regione Liguria. Piazze, palazzi storici, scorci panoramici e litorale saranno valorizzati da installazioni luminose, in grado di creare un ambiente urbano particolarmente suggestivo. Un modo per rendere Varazze sempre più attrattiva, anche nei mesi di bassa stagione, e coinvolgere un sempre maggior numero di visitatori, sostenendo il commercio, l’artigianato e le attività ricettive locali e favorendo un circuito virtuoso tra tradizione, cultura e sviluppo economico.

Le festività natalizie entrano nel vivo a partire dal 5 dicembre con “Presepiando”, come da tradizione, le confraternite e le chiese della città allestiscono i loro presepi, veri e propri capolavori da scoprire e visitare. Grande novità di quest’anno sarà il “passaporto del presepe”, sul quale raccogliere timbri dedicati a ciascun presepe. Chi riuscirà a completare il passaporto o a collezionare un buon numero di timbri potrà ricevere piccoli premi presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Piazza Beato Jacopo. L’iniziativa incentiva così i visitatori a esplorare anche i presepi più lontani, valorizzando la cultura e la bellezza di queste opere artistiche.

L’8 dicembre Varazze si riempie di musica ed emozioni con l’accensione del grande albero di Natale, accompagnata dal concerto del Sizohamba Gospel Choir, inserito nel progetto “Insieme per la Musica Gospeling 2025”, di LGO – Laboratorio del Gusto e dell’Ospitalità e TieniViva Gospel Voices, finanziato da Fondazione De Mari . La festa prosegue in città grazie alla Christmas Street Band, che animerà le vie del centro con ritmi e allegria. Nella stessa giornata spazio anche alla tradizionale Fiera dell’Immacolata e all’evento Natale in Danza a cura di StudioDanza Varazze di Giovanna Badano.

Per salutare il 2025 e dare il benvenuto all’anno nuovo, dal 30 dicembre al 1 gennaio una sorta di “Maratona di Capodanno” coinvolgerà cittadini e visitatori in una tre giorni di eventi per tutti i gusti. Il 30 dicembre oltre 35 artisti animeranno la città per il Varazze Winter Fest, un grande evento diffuso dedicato a famiglie, giovani e bambini. Band, gruppi jazz e soul, quartetti d’archi, trampolieri, maghi, truccabimbi, baby dance, ottoni, personaggi amatissimi come Minnie e Topolino e un tributo a Max Pezzali renderanno l’ultima vigilia dell’anno un’esplosione di spettacolo e divertimento per tutti. Il Capodanno varazzino avrà un protagonista d’eccezione: la sera del 31 dicembre Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent 2019, porterà sul palco il suo spettacolo carismatico e travolgente Piano on fire, fatto di rock’n’roll anni ’50, boogie woogie, swing e omaggi ai grandi della musica italiana. A scaldare la serata, prima e dopo il concerto, il DJ set di DJ Dalida, voce di Radio Skylab.

Il nuovo anno si apre il 1° gennaio alle ore 18.30 con “Sipario di Luce”, uno spettacolo piromusicale sul mare che trasforma il cielo di Varazze in un racconto fatto di musica, fuoco e colori: un viaggio emozionale in sei atti dedicato alle grandi colonne sonore del cinema.

Per iniziare il 2026 con energia, torna la 74ª edizione del Cimento, appuntamento simbolico per Varazze che ogni anno richiama appassionati e curiosi per il tradizionale tuffo inaugurale nelle acque del litorale. Il concerto di musica classica “A Lume di Stelle”, in programma nell’Oratorio di N.S. Assunta nel pomeriggio, regalerà invece al pubblico un’atmosfera intima e suggestiva.

Durante tutte le vacanze natalizie, infine, rimarrà aperta la Sala Ragazzi della Biblioteca Civica “E. Montale”, luogo di giochi, laboratori e letture, all’insegna di “imparare giocando”, proponendo a tutti i bambini attività creative e divertenti.

“Sono questi solo alcuni degli eventi attraverso i quali Varazze intende rendere il territorio vivo, attrattivo e accogliente, offrendo opportunità di incontro e partecipazione per cittadini e turisti nel periodo natalizio. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito“, concludono dal Comune.