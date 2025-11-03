Varazze, i residenti della zona del parco giochi di San Bartolomeo: “Brutti giri. Abbiamo paura a uscire di casa”

Varazze. “Degrado e brutti giri”. Dove? Nel parco giochi di San Bartolomeo, a un passo dalle Boschine. Pieno centro. Un’area per i bambini. Ma qualcosa non va. E i residenti chiedono che si ponga fine alla situazione.

Sono numerose le segnalazioni. Ma che cosa succede in quest’area giochi per i più piccoli? Ce lo spiegano così. “Ci sono gruppi di ragazzi che bevono e fumano. Brutti giri”.

Quindi, da quello che dicono i lettori, di bambini ce ne sono pochi in quell’area pensata per loro con scivoli e altalene: “Il parchetto di San Bartolomeo è mal frequentato – ci scrivono – ormai la cosa va avanti da un po’ e chi abita intorno é preoccupato. Ha paura a uscire di casa, specialmente la sera”.

Sono stati imbrattati anche i muri che delimitano l’area. Già in passato era successa una cosa simile. “Siamo preoccupati, chiediamo che si risolva il problema”. Problema di cui si è a conoscenza e, per questo, si sta cercando una soluzione. Le forze dell’ordine stanno svolgendo indagini e fanno controlli, il Comune lavora per tutelare residenti e parco.

“La situazione è nota e, per questo, per risolverla, stiamo confrontandoci con gli uffici e la polizia municipale. – spiega a IVG il sindaco, Luigi Pierfederici che aggiunge – Stiamo valutando con grande attenzione il problema per mantenere comunque un luogo di pubblica accessibilità nato per essere un parco per bambini che deve continuare la sua funzione e non essere eliminato. Sull’opportunità di chiudere il parco, tale ipotesi si inquadra nelle modalità di gestione ed utilizzo che stiamo valutando”.

“Di certo – rimarca – questo deve continuare a esistere come è stata concepito, come luogo di aggregazione e non di degrado”.