Varazze, dal Comune sostegno per il pagamento dei centri estivi: nel 2025 erogati 215 contributi

Varazze. Nel 2025 è stata introdotta, per la prima volta a Varazze, una nuova misura di sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei centri estivi che svolgono attività sul territorio comunale. “Si tratta di un intervento pensato per offrire un aiuto concreto nel periodo estivo, quando conciliare lavoro, famiglia e impegni dei ragazzi può risultare particolarmente complesso”, spiegano dal Comune.

“I centri estivi rappresentano una presenza fondamentale per la comunità: realtà educative, sportive e aggregative che ogni estate accolgono i bambini garantendo attività di qualità e un ambiente sicuro. All’iniziativa hanno aderito sei centri estivi, dato che conferma l’interesse e l’utilità della misura. Il contributo prevedeva un aiuto economico diretto alle famiglie: 50 euro per una frequenza di fino a 2 settimane, 100 euro per almeno 3 settimane. In totale sono stati erogati contributi in favore di 215 bambini residenti nel Comune di Varazze, per un valore complessivo di 19.200,00 euro”.

“Parallelamente al sostegno alle famiglie, l’amministrazione ha riconosciuto anche un contributo aggiuntivo ai centri estivi, calcolato sulla base degli iscritti, delle settimane di attività e di altri parametri previsti dal bando. Una scelta che valorizza il ruolo educativo e organizzativo delle realtà che operano sul territorio”.

La misura ha quindi realizzato un duplice sostegno: da un lato alle famiglie, dall’altro agli organizzatori dei centri estivi, con risultati molto positivi già in questa prima edizione. Alla luce di tali esiti, l’Amministrazione ha deciso di strutturare il progetto e di renderlo stabile anche per gli anni futuri.

“Questa misura – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – è nata per dare un supporto concreto a chi vive l’estate tra lavoro, famiglia e impegni dei figli, e i risultati raggiunti ci confermano che abbiamo fatto una scelta giusta. I centri estivi sono una risorsa preziosa per Varazze e il loro lavoro merita di essere sostenuto così come meritano attenzione le famiglie che vi si affidano. Per questo abbiamo deciso di non fermarci alla sperimentazione: sulla base di questa esperienza, la misura verrà strutturata e resa stabile anche per il futuro. Investire sui bambini, sulle famiglie e su chi lavora con loro è una priorità per la nostra città”.