Varazze, anziana investita da un’auto: trasportata in ospedale

Varazze. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Varazze.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, una anziana è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada: è successo in corso Giacomo Matteotti.

A seguito dell’urto con la vettura, la donna è caduta a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, la signora è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito sull’episodio, l’anziana non sarebbe in gravi condizioni: fortunatamente la vettura procedeva a bassa velocità e nell’impatto la donna non ha riportato traumi o ferite significative.

Sull’investimento sono in corso gli accertamenti del caso.