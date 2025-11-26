Vado sconfitto, Roselli dritto per dritto: “Letto interviste vergognose di alcuni miei colleghi”

Seconda sconfitta in campionato per il Vado, che perde il recupero della partita rinviata per l’allerta. Al Chittolina, il Gozzano si impone per 2 a 1. Niente fuga, quindi, per i rossoblù, che rimangono a +3 sul Ligorna secondo della classifica. Nel post partita è intervenuto mister Giorgio Roselli.

Peggior Vado della stagione? “Siete sempre molto drastici – commenta Roselli -. Abbiamo perso contro una squadra che stava benissimo fisicamente. Abbiamo pagato un po’ di stanchezza e qualche giocatore che sta facendo tante partite. Loro hanno corsa e buona tecnica. L’avevamo rimessa in carreggiata ma abbiamo poi subito goal. Ho visto divario a livello fisico“.

La sconfitta di oggi è senz’altro una delusione, ma come mister e giocatori ribadiscono da inizio anno la stagione è ancora lunghissima. Dichiara Roselli: “Le sconfitte fanno sempre male. Questo per me non era un set point. So che è lunga. In caso di vittoria non avremmo chiuso il campionato. Spero che anche i miei ragazzi non ragionino così. Abbiamo giocato male ma noi proviamo sempre a dare il massimo“.

Vado in balia del Gozzano?: “Ci sono stati momenti all’inizio in cui loro tenevano sempre la palla. Loro partono sempre piano ma poi arrivano sempre ai playoff. Sono giovani e hanno qualità. Per me è stranissimo che il Gozzano abbia questa classifica. Penso che arriveranno tra le prime. Oggi poteva sembrare che il Vado era molto favorito, ma a guardare le partite non era così”.

Il Vado ha concesso più del solito?: “Tre giorni fa ho letto che siamo stati difensivamente straordinari. Oggi hanno giocato gli stessi del match contro il Chisola. Non penso che in pochi giorni si possa passare da un estremo all’altro. Oggi si è allargato il campo, erano più veloci di noi. Anche l’allenatore, che è più giovane, era più veloce di me”.

Infine, Roselli non le manda a dire a Matteo Pastorino, il tecnico del Ligorna che aveva affermato che il secondo posto sarebbe un fallimento per il Vado. Il tecnico risponde senza mezzi termini: “Ho letto interviste di alcuni miei colleghi vergognose. Per qualcuno oggi io mi dovrei sentire un fallito. Se non avrò dato tutto mi sentirò un fallito. E’ umiliante e irrispettoso nei confronti delle persone. Ci vuole il rispetto per le persone. Chi fa questo mestiere dovrebbe ammettere quando gli altri sono più bravi. Io sono abituato ad altre categorie. Io non parlo mai degli altri. Non penso di essere bravo se vinciamo il campionato. Io penso che ci sia sempre da migliorare. Allo stesso modo n0n mi sento un fallito se non vinceremo. Noi di questo mondo dobbiamo avere rispetto dell’avversario. Un paio di persone che allenano in questo campionato non hanno avuto rispetto“.