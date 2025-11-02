Vado, prima sconfitta. Gara strana per Roselli: “Ci ho capito poco anche io, ma l’arbitro aveva la loro maglia”

Il Vado rimedia la prima sconfitta in campionato. Il Ligorna si impone 1 a 0 con una reti di Khiari all’ottavo minuto. Match nel complesso equilibrato, ma con una squadra rossoblù in difficoltà nella manovra, complice anche il campo stretto e il terreno reso scivoloso dalla pioggia.

Cosa si poteva fare meglio? “Tantissime cose – esordisce mister Giorgio Roselli -. Questo è un campo rapidissimo e velocissimo. Era bagnato e con la palla che schizzava. Il Ligorna si è adattato meglio essendoci abituato. Un a partita anomala difficile da valutare. Ci dispiace per il risultato. Sarebbe stato più giusto il pareggio. C’era un rigore nettissimo per noi. Il Ligorna ha vinto meritatamente ma fatico a commentare questa partita. Ci ho capito poco in questo flipper. Noi non siamo stati bravi in questo ritmo forsennato con le giocate spesso sporcate. Peccato perché nel finale abbiamo sfiorato 3/4 goal seppur in 10“.

All’allenatore non è andata giù la direzione arbitrale: “A fine partite ho fatto una battuta all’arbitro facendo capire che sembrava che avesse la maglia gialla (quella del Ligorna ndr). Non mi è piaciuto per niente ciò che è successo in campo. Ci sono state discussioni molto discutibili”.

Due punte pesanti dall’inizio, come contro il Varese, e non la rapidità di Arras che, forse, nello stretto avrebbe potuto far comodo: “Ho confermato la coppia titolare di domenica scorsa. Arras non stava benissimo e ora sta peggio dopo un’entrata killer. Ci mancherà anche lui oltre a Vita. Ora ci restano due attaccanti. Tutti parlano di una rosa stratosferica ma noi abbiamo fuori Bussaglia da nove mesi, Vita e onestamente bisogna tenere conto anche di queste cose”. Doveva essere titolare Abonckelet, ma non è stato della partita per problemi fisici durante il riscaldamento.

L’espulsione per doppio giallo di Saltarelli al 66′ ha complicato le cose: “Nel finale abbiamo condotto in 10, in 11 avremmo messo ancora più in difficoltà il Ligorna. Saltarelli si è sentito di fare il dribbling ma non recrimino su queste cose”.