Il punto

Vado, prima sconfitta. Gara strana per Roselli: “Ci ho capito poco anche io, ma l’arbitro aveva la loro maglia”

"Tutti parlano di una rosa stratosferica, ora con Arras che ha la caviglia gonfia dopo un'entrata killer mi restano due attaccanti"

Il Vado rimedia la prima sconfitta in campionato. Il Ligorna si impone 1 a 0 con una reti di Khiari all’ottavo minuto. Match nel complesso equilibrato, ma con una squadra rossoblù in difficoltà nella manovra, complice anche il campo stretto e il terreno reso scivoloso dalla pioggia.

Cosa si poteva fare meglio? “Tantissime cose – esordisce mister Giorgio Roselli -. Questo è un campo rapidissimo e velocissimo. Era bagnato e con la palla che schizzava. Il Ligorna si è adattato meglio essendoci abituato. Un a partita anomala difficile da valutare. Ci dispiace per il risultato. Sarebbe stato più giusto il pareggio. C’era un rigore nettissimo per noi. Il Ligorna ha vinto meritatamente ma fatico a commentare questa partita. Ci ho capito poco in questo flipper. Noi non siamo stati bravi in questo ritmo forsennato con le giocate spesso sporcate. Peccato perché nel finale abbiamo sfiorato 3/4 goal seppur in 10“.

All’allenatore non è andata giù la direzione arbitrale: “A fine partite ho fatto una battuta all’arbitro facendo capire che sembrava che avesse la maglia gialla (quella del Ligorna ndr). Non mi è piaciuto per niente ciò che è successo in campo. Ci sono state discussioni molto discutibili”.

Due punte pesanti dall’inizio, come contro il Varese, e non la rapidità di Arras che, forse, nello stretto avrebbe potuto far comodo: “Ho confermato la coppia titolare di domenica scorsa. Arras non stava benissimo e ora sta peggio dopo un’entrata killer. Ci mancherà anche lui oltre a Vita. Ora ci restano due attaccanti. Tutti parlano di una rosa stratosferica ma noi abbiamo fuori Bussaglia da nove mesi, Vita e onestamente bisogna tenere conto anche di queste cose”. Doveva essere titolare Abonckelet, ma non è stato della partita per problemi fisici durante il riscaldamento.

L’espulsione per doppio giallo di Saltarelli al 66′ ha complicato le cose: “Nel finale abbiamo condotto in 10, in 11 avremmo messo ancora più in difficoltà il Ligorna. Saltarelli si è sentito di fare il dribbling ma non recrimino su queste cose”.

