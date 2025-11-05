Vado prima sconfitta, capitan Bondioli: “Ora si vedono le squadre vere, ripartiamo”

Prima sconfitta per il Vado. 1 a 0 sul campo del Ligorna. Il capitano Andrea Bondioli elogia comunque la prova della sua squadra, rimasta in partita fino alla fine nonostante il goal avversario dopo pochi minuti.

“Sapevamo che questo era un campo difficile e piccolino. Loro sono abituati. L‘hanno sbloccata subito e questo ha un po’ complicato le cose. Abbiamo reagito ma bisogna fare i complimenti agli avversari perché hanno fatto la loro partita. Ora testa alta e ripartiamo, in questi momenti si vedono le squadre vere.

L’espulsione di Saltarelli al 66′ ha complicato un po’ le cose: “Quando abbiamo avuto il pallino del gioco abbiamo provato a costruire. Non saprei dire sul doppio giallo. Sono contento che abbiamo reagito. L’atteggiamento non è mancato. Ci sono partite che si vincono senza meritarlo e anche viceversa”.

“Il Ligorna è una squadra esperta. Sono stati bravi a chiudersi dietro. Con un po’ più di fortuna potevamo pareggiarla ma il calcio è così”, conclude.

Il Vado rimane comunque in testa alla classifica, +2 sul Chisola e +4 sul Ligorna. Domenica seconda trasferta consecutiva per i rossoblù, che saranno impegnati sul campo della Valenzana Mado.