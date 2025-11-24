Vado, Ciccone e Bondioli dopo la vittoria con il Chisola: “Questa squadra sa adattarsi a ogni partita, stavolta dovevamo sfruttare le palle inattive”

Il Vado vince in trasferta uno scontro diretto delicatissimo. Chisola battuto 0-1, soffrendo con le unghie e con i denti, e mini fuga progettata. Già, perché i rossoblù vincendo il recupero di mercoledì contro il Gozzano (alle 14:30 al Chittolina) potrebbero portarsi a 6 punti di vantaggio sul Ligorna secondo in classifica. La firma decisiva è quella di Nicola Ciccone. Quinto gol stagionale per lui che ha inserito il suo nome nel tabellino dei marcatori in tutte le ultime tre vittorie del Vado. Successo poi coronato con la solita caparbietà difensiva, con Andrea Bondioli tra i migliori in campo. I due giocatori rossoblù hanno commentato la gara nel post partita.

Commenta Ciccone: “Siamo una squadra con molte qualità ma che è anche in grado di fare bene le partite toste, brutte. Sappiamo adattarci in ogni campo in cui andiamo, quando c’è da fare la guerra la facciamo e quando c’è da mettere in mostra le nostre qualità le mettiamo in mostra”.

Il classe ’96 trova un altro gol su punizione, una specialità della casa anche se scoperta da poco; “È solo la seconda punizione nella mia carriera, ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi giocatori e spesso le lasciavo a loro. Oggi è andata bene, ho fatto un gran gol e spero di replicarmi ancora”. Il giocatore rossoblù commenta poi il suo salto di qualità: “È da due o tre anni che ho cominciato a credere nelle mie qualità. Penso e spero che sarà un anno di grandi soddisfazioni per me”.

Sul gruppo e sulla classifica: “La solidità è il gruppo. Sappiamo soffrire insieme e questa è la cosa importante. Siamo tutti pronti a sacrificarci l’uno per l’altro. Alla classifica cerchiamo di non pensarci. È impossibile non guardarla, ma cerchiamo di lavorare partita per partita“.

Come detto è intervenuto anche Bondioli: “Siamo stati bravi a soffrire. Sapevamo che loro avrebbero portato tanti uomini in avanti e dovevamo essere bravi a chiuderci e a sfruttare qualche palla inattiva. Ciccone è stato bravissimo con una grande punizione”.

Anche il difensore non vuole abbassare la guardia, nonostante una classifica di lusso: “L’atteggiamento c’è sempre stato. Siamo soddisfatti, ma anche consci del fatto che è ancora molto lunga: non possiamo sederci“. È ancora presto per chiamarlo match point, ma per chiudere il girone d’andata la partita di mercoledì è già un set point. Bondioli però non si sbilancia: “Potete chiamarlo come volete, ma dobbiamo pensare dopo partita. Mercoledì e domenica avremo due partite difficili, vedremo poi più avanti”.