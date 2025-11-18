Vaccarezza (FI): “Nel 2026 un Baby Pit Stop per l’allattamento in una sede della Regione”

Liguria. “Regione Liguria proseguirà nel suo impegno per la promozione e la diffusione dei Baby Pit Stop, spazi pubblici protetti in cui le mamme possono allattare agevolmente il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino, e sta lavorando per attivarne uno proprio all’interno dei Palazzi regionali già nel 2026”. E’ quanto comunica Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, a margine della seduta odierna del consiglio, durante la quale ha discusso un’interrogazione sul tema, alla quale ha dato risposta l’assessore Paolo Ripamonti.

Vaccarezza ha chiesto alla giunta di dare attuazione al suo ordine del giorno, approvato da Consiglio regionale nel novembre 2023, che prevedeva l’attivazione all’interno delle sedi della Regione, di un “Baby Pit Stop”, cioè uno spazio protetto in cui le mamme possano allattare agevolmente il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino. Il consigliere ha rilevato la diffusione sempre più capillare dei “Baby Pit Stop” sul territorio regionale.

L’assessore al personale Paolo Ripamonti ha risposto che è stata avviata una verifica e che è stata individuata un’area idonea che sarà aperta a breve.

“Promuovere un ambiente favorevole all’allattamento anche nei luoghi di lavoro – dichiara Vaccarezza – è di primaria importanza per garantire alle mamme la piena continuità dell’allattamento stesso. I Baby Pit Stop, nati da un’idea dell’UNICEF, costituiscono un sostegno concreto in questa direzione”.

Il consigliere azzurro ricorda inoltre che “con UNICEF, Regione Liguria ha sottoscritto nel 2016 un importante Protocollo sulla protezione ed il sostegno all’allattamento materno, che ha portato all’attivazione di diversi Baby Pit Stop sul territorio regionale. Considerato che in occasione dell’ultima Settimana per l’Allattamento (1-7 ottobre scorsi), l’UNICEF ha ribadito la necessità di queste buone pratiche, ho ritenuto opportuno presentare questa interrogazione, ottenendo dalla giunta, che ringrazio, la conferma della volontà di proseguire su questa strada”, conclude Vaccarezza.